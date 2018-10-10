Синоптики пообещали сегодня солнечную и теплую погоду - ФОТО

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в Киеве самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 23,7 градусов тепла в 1907 году, самая низкая ночью на отметке 1,8 градусов мороза в 1899 году. Сегодня в украинской столице - малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +16...+18 градусов.

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Карпатах ясно Температура ночью +6…+8 градусов, днем +21…+23 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +6…+ 8 градусов, днем +16…+18 градусов.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +5…+7 градуса, днем +17…+19 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градуса, днем +20…+22 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градусов.