Сенцова номинировали еще на одну премию

Отмечается, что кроме украинца на премию претендуют организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи. Известен всем лауреат премии станет 25 октября.

На соискание премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Сенцова выдвинула Фракция Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте.

Добавим, эта премия была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тыс. евро.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссе Олег Сенцов после окончания голодовки начал писать сценарий нового фильма. По словам заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, Олег начал работу над написанием нового фильма.