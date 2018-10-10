Российские боевики продолжают обстреливать украинские позиции, есть погибшие

Кроме того, что 39 раз открывали огонь по украинским позициям, враг 14 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате обстрела пострадали населенные пункты Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Травневое, Зализное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Также сепаратисты применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Широкино.

По данным украинской разведки, в течение суток трое боевиков НВФ уничтожены и еще пятеро получили ранения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса является важным фактором, который позволит ослабить проросийские страны.