08:58 10.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российские боевики продолжают обстреливать украинские позиции, есть погибшие

По состоянию на среду 10 октября, проросийские боевики 39 раз нарушали тишину, из-за обстрела один военнослужащий погиб, двое военнослужащих получили легкие ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Российские боевики продолжают обстреливать украинские позиции, есть погибшие

Кроме того, что 39 раз открывали огонь по украинским позициям, враг 14 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате обстрела пострадали населенные пункты Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Травневое, Зализное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Также сепаратисты применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Широкино.

По данным украинской разведки, в течение суток трое боевиков НВФ уничтожены и еще пятеро получили ранения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса является важным фактором, который позволит ослабить проросийские страны.


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