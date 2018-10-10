10:58 10.10.2018 | Общество | Новости
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

В Германии задержали подозреваемого в причастности к убийству болгарской тележурналистки Виктории Маринова. Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

По словам политика, подозреваемый - 21-летний мужчина из города Русе, который уже имел проблемы с законом. Где именно в ФРГ произошло задержание, министр не сообщил.

В свою очередь, генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров назвал имя подозреваемого - Северин Красимиров. По данным Маринова, следователи обнаружили образцы ДНК Красимирова на одежде и теле тележурналистки.

Добавим, что в парке в болгарском городе Русе было найдено тело 30-летней Виктории Маринова, которая работала на частном телеканале TVN. Журналистка была изнасилована, смерть вызвана ударами по голове и удушением.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в последнем выпуске своей передачи она взяла интервью с двумя журналистами-расследователями о подозрениях в возможном мошенничестве с фондами Евросоюза.


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