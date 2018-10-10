10:29 10.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Покушение на помощника нардепа: Мазур рассказал новые факты

Координатор националистической организации С14 Сергей Мазур, в квартиру которого минувшей ночью бросили гранату рассказал, что его преследовали несколько дней до инцидента. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Покушение на помощника нардепа: Мазур рассказал новые факты

Отмечается, что из-за сильного взрыва отец Мазура получил серьезные ранения, сейчас он находятся в реанимации. Угрозы их жизни нет.

В полиции рассказали, что гранату бросили в окно, но к счастью она запуталась в занавеске, иначе бы мужчина умер. Сначала полиция инкриминировала гранату как обычную "хулиганку", но позже открыла дело о квалификации покушения.

Мазур сообщил о намерении "прийти за разъяснениями" к зданию МВД в среду в 11:00.

В то же время на сайте С14 сообщается, что ранее – около 1,5 недель назад – по месту жительства Мазура звонили в домофон и на домашний телефон вечером и ночью и спрашивали координатора.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в городе Борисполь в квартиру помощника народного депутата Игоря Луценко и координатора организации С14 Сергея Мазура, в ночь на среду 10 октября, неизвестные бросили взрывное устройство. Отмечается, что в результате происшествия пострадал отец Мазура. Соответствующую информацию об происшествии подтвердил и сам нардеп Игорь Луценко.


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