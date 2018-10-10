06:00 10.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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По всей Украине прошла волна страйков профсоюза

Федерация профсоюзов Украины аннонсировала проведения нескольких волн страйков по всей стране. 

По всей Украине прошла волна страйков профсоюза

Во вторник, 9 октября, волна массовых протестов прошла по всей Украине. Об этом сообщает руководитель федерации профсоюзов Украины.

Жители обласных центов и других больших городов ровно в 16:00 вышли на акции протеста по всей стране. Они требуют прекращения экономии на труде человека, установление с 1 января 2019 минимального уровня оплаты труда не ниже 7700 гривен, обеспечение в бюджете Украины на 2019 надлежащих расходов на образование, здравоохранение, социальную защиту, развитие отраслей экономики.

Второй этап всеукраинской акции протеста запланирован на 17 октября.

К слову, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что в абсолютных цифрах бюджет образования в 2019 году возрастет, так как будет расти заработная плата.В то же время, она подчеркнула, что премьер-министр Владимир Гройсман публично заявил, что реформирование образования будет продолжаться, а финансирование программ “Новой украинской школы” приостановлено не будет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве происходила массовая акция протеста украинских ученых.


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