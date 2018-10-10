Оккупанты замаскировали провальный сезон о рекордное количество туристов в Крыму, - ГПСУ

По данным ГПСУ, в этом году туристический сезон на полуострове был абсолютно провальным.

"Оккупанты считают посетителей исключительно для картинки и всех, кто пересекает админмежах зачисляют в туристы. Съездил на материк из Крыма, а затем вернулся - турист, навестил родителей или родных - турист. Создается впечатление, что в течение года в Крым направляются исключительно "туристы" и для этого оккупанты делают все возможное, чтобы выгодно представить провальные турсезона", - говорится в сообщении.

Административную границу с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым за 9 месяцев 2018 пересекли два миллиона раз. Количество пересечения Украинской в ​​сторону Крыма составила 996 000, а обратно - 1,011 миллиона человек и имеет тенденцию к увеличению (на 3%).

Кроме того, для сравнения с мая по сентябрь этого года на админмежах с оккупированным Крымом зафиксировано 1,4 миллиона пересечений, из которых 690 000 раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713000 раз из Крыма.

К тому же статистика в течение 2015-2017 годов также показывала, что количество пересечений тенденциозно уменьшается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированную часть украинского Крыма приехала делегация представителей НАТО из Норвегии.