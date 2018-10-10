Нет насилию: правительство утвердило специальную программу

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, наиболее уязвимыми категориями являются женщины и дети. Также к группе повышенного риска попадания в ситуацию насилия относятся люди с инвалидностью, пожилые люди, внутренне перемещенные лица, женщины из сельской местности. Специалисты указывают на то, что лицам, пострадавшим от домашнего насилия, довольно сложно вернуться к обычной жизни. В частности, они не могут должным образом выполнять свои родительские обязанности, в результате чего возрастает уровень социального сиротства.

Также пресс-служба министерства социальной политики Украины опубликовала информацию о том, что ежегодно от насилия в Украине страдает около 100 000 человек, 90% из которых составляют женщины.

К слову, уже давно в Украине ведутся разговоры о ратификации Стамбульской конвенции. Конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин была разработана Советом Европы и открыта для подписания в 2011 году в Стамбуле (она же "Стамбульская"). Это первый юридически обязывающий документ в Европе, который направлен на борьбу с насилием в отношении женщин внутри семьи и извне.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", зимой в Украине начал действовать закон о предотвращении насилия.