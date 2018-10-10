Клининг без рук: почему пора обзавестись роботом-пылесосом?

Робот-пылесос – устройство, которое выполняет сухую/влажную уборку в доме без прямого участия владельца. То есть, человек отвечает только за косвенное управление, а с загрязнениями различного происхождения девайс справляется самостоятельно.

5 причин приобрести робот-пылесос

Продаются роботы-пылесосы на сайте shonada. Покупка робота пылесоса – вполне рациональное решение, которое точно принесет пользу и удовольствие. Почему уже сейчас стоит задуматься о том, что именно этого девайса вам не хватает для полного счастья?

- Стоимость. Если раньше робот-пылесос был невиданной роскошью, то сегодня его можно назвать вполне доступным девайсом. Снижению цен на данную категорию бытовых приборов способствовало, увеличение количества производителей и, соответственно, расширение ассортимента.

- Функциональность. Современные роботы-пылесосы умеют многое – от стандартной сухой уборки и устранения пылевых отложений в труднодоступных местах до мытья полов и чистки мягкой мебели, поверхности ковров. К тому же, запускать такие устройства можно даже дистанционно – с помощью специальной программы на смартфоне.

- Качественная уборка. Как бы не старался человек, ему не удастся повторить успех технологичного девайса – устранять пыль, грязь, шерсть животных и прочий мусор из труднодоступных мест (под мебелью, за батареями, между стыками плитки) пылесосу удается в несколько раз лучше. Соответственно, эффективность уборки с помощью робота возрастает в несколько раз.

- Защита от развития патогенных микроорганизмов. Многие современные пылесосы обрабатывают поверхность пола специальным излучением, которое предотвращает развитие бактерий, вирусов и плесени. Как показывает практика, эта особенность играет весьма значимую роль, поскольку даже с помощью специальных средств удалить грибок получается далеко не всегда.

- Экономия времени. В среднем, на уборку у домохозяйки уходит больше 5 часов, соответственно, делегирование своих полномочия в этой сфере роботу-пылесосу позволит сэкономить почти целые сутки в месяц.

Робот-пылесос – это отличное решение для тех, кто стремиться всегда идти в ногу со временем и предпочитает тратить свое свободное время на вещи, которые приносят гораздо больше удовольствия, чем уборка.