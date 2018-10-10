02:00 10.10.2018 | Общество | Новости
100205310:nastya

Французы активно противостоят российской пропаганде

Объединение Украинский Франции создало сайт uduf.fr для французов и украинской диаспоры. Об этом сообщил председатель Объединения Украинской Франции Богдан Билогоцький.

Французы активно противостоят российской пропаганде

Отметим, что целью ресурса является распространение реальной информации о событиях в Украине и опровержения пророссийских клише среди французского общества.

По словам Билогоцького, в целом во Франции, все, что касается Украины, закрашено московской пропагандой. Сайт направлен, в первую очередь, на французских читателей, к которым пытаемся донести украинскую действительность, стереть все исторические клише. Также для Украинской во Франции, чтобы сообщать о событиях и мероприятиях.

Среди основных целей проекта он называет предоставление правдивой информации о УНР и роль Центральной Рады, роль Украинской в ​​ходе Второй мировой войны, современную религиозную ситуации в Украине и другие вопросы.

Кроме исторической части, проект имеет целью распространять информацию об украинской культуре, спорте, традиции и тому подобное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны-члены G7 договорились совместно противодействовать влиянию негативной российской пропаганды. В частности, лидерами государств было предложено ввести систему Rapid Response Mechanism, при помощи которой можно быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, которые Москва пытается осуществлять все чаще.


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