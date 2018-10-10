16:30 10.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Новые строительные нормы опоздали на 20 лет", — И. Кудояр

Строить по-новому. В Украине начинают действовать новые государственные строительные нормы. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, современные здания возводятся по советским стандартам. 

Эксклюзив:

Чтобы изменить ситуацию и улучшить условия проживания в столице и других населенных пунктах совместно со строительными ассоциациями и архитекторами городов правительство разработало новые правила. Но они опоздали, как минимум, лет на 20, убеждён юрист, строительный эксперт Иван Кудояр. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой". 

"Оно всё (новые нормы – ред.) очень хорошо, но это на бумаге. Если мы хотим увидеть облик Киева в более современном виде, мы опоздали, как минимум, лет на 20. Киев уже застроен очень хаотично. Мы же не будем сносить дома, чтобы посадить там деревья … Новые нормы очень красиво написаны. Написаны понятным языком. Все хотят жить в комфортных условиях. Но как реализовать эти проекты сами законодатели не понимают. Я считаю, что эти начинания слишком амбициозны и не для нашей ментальности. Я считаю, что они работать не будут", — подчеркнул И.Кудояр.


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