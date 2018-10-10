Эксклюзив: "Новые строительные нормы опоздали на 20 лет", — И. Кудояр

Чтобы изменить ситуацию и улучшить условия проживания в столице и других населенных пунктах совместно со строительными ассоциациями и архитекторами городов правительство разработало новые правила. Но они опоздали, как минимум, лет на 20, убеждён юрист, строительный эксперт Иван Кудояр. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой".

"Оно всё (новые нормы – ред.) очень хорошо, но это на бумаге. Если мы хотим увидеть облик Киева в более современном виде, мы опоздали, как минимум, лет на 20. Киев уже застроен очень хаотично. Мы же не будем сносить дома, чтобы посадить там деревья … Новые нормы очень красиво написаны. Написаны понятным языком. Все хотят жить в комфортных условиях. Но как реализовать эти проекты сами законодатели не понимают. Я считаю, что эти начинания слишком амбициозны и не для нашей ментальности. Я считаю, что они работать не будут", — подчеркнул И.Кудояр.