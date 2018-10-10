Blablacar станет частично платным

Сообщение про нововведения было опубликовано на сайте сервиса.

Со среды, 10 октября, пассажирам для использования сервиса Blablacar нужно покупать соответствующий доступ. Оплатить покупку можно до бронирования или в мобильном приложении. Сумма оплаты составит 49 гривен за доступ на один день и 59 гривен за доступ на месяц. Стоит подчеркнуть, что лица, использовавшие услуги сервиса до 10 октября, при оплате доступа за месяц, получат два дополнительных месяца совершенно бесплатно.

Есть и приятная новость. Поездки на расстояния до 120 км останутся бесплатными.

К слову, итоговая стоимость поездки для пассажира будет сопоставимой с ценами за билет на автобус или поезд. Компенсировать транспортные расходы водителю можно будет наличными, как раньше. Сервис все так же продолжит контролировать размер компенсации, которую может попросить у попутчиков водитель, что позволит ему лишь частично покрывать свои транспортные расходы, но не получать прибыль.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в России хотели запретить сервис Blablacar.