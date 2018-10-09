Wizz Air внес коррективы в правила регистрации на рейсы

Об этом свидетельствует обновленная информация в справочном центре авиаперевозчика.

Отметим, что ранее за 15 дней до вылета каждый пассажир мог пройти онлайн регистрацию, теперь срок открытия регистрации сокращен до 48 часов.

В компании отметили, что теперь без оплаты выбора места пассажиры не могут пройти регистрацию на обратный рейс и распечатать посадочные талоны дома, если поездка не превышает 15 дней.

Пассажиры, купившие билеты по тарифам с включенным выбором мест или докупившие эту услугу отдельно, по-прежнему могут регистрироваться на рейс за 30 дней до вылета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году международны аэропорт "Борисполь" будет сотрудничать с двумя новыми авиаперевозчиками. Об этом сообщил гендиректор воздушной гавани Павел Рябикин. По его словам, в данное время есть договоренность с двумя новыми компаниями, однако когда именно будут осуществляется рейсы неизвестною.