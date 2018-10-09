Выплаты на детей планируют увеличить

Соответсвующее сообщение было опубликоване на сайте ВРУ.

Так, депутаты предлагают увеличить сумму выплат для женщин в декретном отпуске. Предусматривается, что выплаты составят не менее 25% от прожиточнного минимума. И будут увеличиватся, так как ожидается повышение прожиточного минимума. В случае, если женщина отказывается идти в декретный отпуск и работает вплоть до родов, она может претендовать на полную выплату зарплаты.

Изменений стоит ожидать и матерями-одиночкам. Сумму их прожиточного минимума также планируют увеличить.Если обращаться к конкретным цифрам, то предлагается выплачивать таким матерям 1492 гривен ежемесячно за ребенка в возрасте до 6 лет, за ребенка возрастом от 6 до 18 лет - 1860 гривен и за детей возрастом от 18 до 23 лет - 1762 гривны.

Отметим, что с 1 сентября государство анносировало подарок для каждого новорожденного ребенка в виде "бэби-бокса". Туда входят подгузники, пеленки, одеяло, салфетки, наборы для ванночек, детская косметика(крем, масло), детские матрасы, наборы игрушек. То есть все, что может пригодится ребенку в первый год жизни.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", МОН предложил изменить правила прийома в детский сад.