23:21 09.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зарубежных тюрьмах находятся 300 украинских моряков

На сегодняшний день в зарубежных тюрьмах находятся 300 украинских моряков.

В зарубежных тюрьмах находятся 300 украинских моряков

Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Как отметил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев, сегодня, 9 октября, в МИД презентовали проект по предупреждению привлечения моряков к преступлениям на море. В частности, его реализация вызвана увеличением количества арестов правоохранителями иностранных государств украинских моряков по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, а также в контрабанде взрывчатых веществ и табачных изделий в третьи страны.

В свою очередь председатель профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев подчеркнул, что компетентные органы иностранных государств держат на контроле дела 300 моряков-граждан Украины. В целом, суда с украинцами на борту задерживали в портах Греции, Италии, Франции, Испании, Ливии и Нигерии.

Добавим, некоторые задержанные моряки пытаются решить проблемы собственными силами, не обращаясь в МИД, консульства и профильные организации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украину из Омана в понедельник, 30 июля, вернулись 15 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune. Украинцы застряли в порту Маскат в июле 2015 года. 


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