В Киеве пройдет экономический форум

Об этом сообщают организаторы события.

18-19 октября на Киевский международный экономический форум(КМЕФ) в столицу съедутся экономисты, инвесторы и бизнесмены с мировым именем.

Цель форума - собрать вместе в рамках одной коммуникационной платформы лидеров бизнеса, власти с одной стороны и общества с другой, чтобы найти самый эффективный путь развития Украины и обсудить всевозможные вызовы, которая ожидают нас на этом пути.

Ключевая тема нынешнего форума - будущее стран в высокотехнологическом обществе. Поэтому главное внимание будет сосредоточено на инновационных технологиях. В частности, эксперты из разных сфер науки представят свои прогнозы по поводу того, каким будет штучный интеллект, блокчейн и как хай-тек технологии будуть влиять на бизнес.

Кроме этого, участников ожидают дискусии по поводу развития экономики, промышленности, финансовой системы и образования, будущего агробизнеса и многое другое, что организаторы пока держат в секрете.

Тем не менее, на офицальной странице мероприятия в Facebook сообщили о известных гостях, которые должны приехать на форум. В частности, ожидается, что приедут вице-президент Европейского инвестиционного банка, глава представительства ЕС в Украине, а также другие известные инвесторы и ученые.