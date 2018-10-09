Убытки от взрывов на военных складах возле Ични составили миллиарды

Об этом заявил депутат Верховной Рады и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в эфире украинского телеканала во вторник, 9 октября.

По его словам, на складах шестого арсенала взрываются дефицитные снаряды для тяжелой артиллерии, которые в украинском государстве не производят. Речь идет о снарядах для 122 мм гаубиц и реактивных систем Град. Таким образом, Украина не только теряет большое количество боеприпасов, но и сотни миллионов долларов.

Также Геращенко напомнил о неудовлетворительном состоянии складов возле Ични. В частности, депутат рассказал, что после пожара на складах в Калиновке Винницкой области были опубликованы фото, на которых было видно, что часть снарядов хранятся под открытым небом и могут нести весьма серьезные негативные последствия для жителей этого региона. Кроме того, совсем недавно в Генштабе заявили, что на складах взрываются боеприпасы для стрелкового оружия.

"Президент Украины, как верховный главнокомандующий после уже пятого инцидента взрыва на складах, думаю, должен дать оценку качеству работы сотрудников Генерального штаба и сделать кадровые выводы", - добавил депутат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодняшние взрывы на территории шестого арсенала возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области начались после четырех подрывов на территории базы.