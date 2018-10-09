00:32 09.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205262:labazovych

Стало известно, стоит ли украинцам ожидать второе бабье лето - ФОТО

Украинский известный синоптик Леонид Горбань рассказал, что бабье лето, установившееся в большинстве областей Украины, порадует теплыми днями и на этой неделе.

Стало известно, стоит ли украинцам ожидать второе бабье лето - ФОТО

Об этом передают Факты.

Согласно его словам, сухая солнечная погода в Украине установилась благодаря пришедшему антициклону. По предварительным прогнозам, комфортная погода сохранится, как минимум, до 10 октября.

"Температура воздуха поднимется до 19−21 градуса тепла", - сказал Горбань.

Во вторник, 9 октября, облачность сохраниться и в большей степени буде на западе Украину. На остальной территории будет малооблачно, хотя и похолодает на пару градусов – до +19. На юге страны до +21.

0910

В среду, 10 октября, погода останется на уровне предыдущего дня. Небольшая облачность и сухо, температура воздуха на большинстве территорий страны +17-19, на юго-востоке до +21.

1010

В четверг, 11 октября, облака покинут территорию Украины и установится солнечная и сухая погода. Температурный режим – на уровне предыдущих дней. В среднем до +19-20.

1110

В пятницу, 12 октября, погода будет схожей с предыдущим днем. Облачности, дождей и похолодания не предвидится.

1210

Также синоптик отметил, что после этих дней начинается настоящая осень. В частности, станет сыро, постепенно будет понижаться температура воздуха. В середине-конце октября уже возможны заморозки.


Поделиться
Читайте также:
 
Экс-министр Македонии села на шесть лет в тюрьму за покупку дорогого авто Во Франции вкладчики потеряли 31 млн евро из-за махинаций с Вitcoin Во Львове зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха В Google+ произошла утечка данных сотни тысяч пользователей
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив