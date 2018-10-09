Стало известно, стоит ли украинцам ожидать второе бабье лето - ФОТО

Об этом передают Факты.

Согласно его словам, сухая солнечная погода в Украине установилась благодаря пришедшему антициклону. По предварительным прогнозам, комфортная погода сохранится, как минимум, до 10 октября.

"Температура воздуха поднимется до 19−21 градуса тепла", - сказал Горбань.

Во вторник, 9 октября, облачность сохраниться и в большей степени буде на западе Украину. На остальной территории будет малооблачно, хотя и похолодает на пару градусов – до +19. На юге страны до +21.

В среду, 10 октября, погода останется на уровне предыдущего дня. Небольшая облачность и сухо, температура воздуха на большинстве территорий страны +17-19, на юго-востоке до +21.

В четверг, 11 октября, облака покинут территорию Украины и установится солнечная и сухая погода. Температурный режим – на уровне предыдущих дней. В среднем до +19-20.

В пятницу, 12 октября, погода будет схожей с предыдущим днем. Облачности, дождей и похолодания не предвидится.

Также синоптик отметил, что после этих дней начинается настоящая осень. В частности, станет сыро, постепенно будет понижаться температура воздуха. В середине-конце октября уже возможны заморозки.