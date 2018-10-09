Появились подробности сколько сел эвакуируют из-за взрыва в Ичне

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Проводится срочная эвакуация более десяти тысяч человек.

В Ичнянском районе свои дома вынуждены покинуть жители: м. Ичня, пгт Дружба, села Августовка, Безводовка, Буды, Грабов, Лучковка, Пелюховка, Красное, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Ольшана, Новая Ольшана, Тарасовка , Гмырянка, Городня, Гужовка, Заудайка, Коршаки, Монастырище, Веприк, Сезьки, Гейци, Дзюбовка, Коломийцево, Тишковка, Хаенки, Вороновка, Киколы.

В свою очередь люди из Прилуцкого района покидают дома в: деревни Лесные Сорочинцы, Стрельники, Обычев, Заудайка, Радьковка, Колесников, Левки.

Для помощи пострадавшим и жителям, которые нуждаются в помощи развернуты более 18 приемных пунктов эвакуации по всем направлениям трагедии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по состоянию на сегодняшнее утро интенсивность взрывов на шестом арсенале в районе города Ичня Черниговской области была настолько высокой, что составляла 2-3 взрыва в секунду.