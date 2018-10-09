Пограничные службы работают в усиленном режиме из-за взрывов в Ичне

Отмечается, что увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении. Также к патрулированию границы задействованы кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов.

Сотрудники пограничной службы осуществляют осмотр транспортных средств, следующих через государственную границу.

В ведомстве добавили, что были созданы ситуационные группы, которые тесно взаимодействуют со всеми соответствующими ведомствами и органами местной власти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что взрывы на складах шестого арсенала Минобороны возле пгт Дружба может быть провокацией со стороны России. Политик утверждает, что российские диверсанты делали это с целью не допустить предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.