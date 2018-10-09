Открытие кипрского казино и где будут играть украинские туристы

Оглушительный успех порадовал владельцев игорного заведения. Решив отблагодарить сообщество за столь явную поддержку и искренний интерес, казино презентовало два роскошных торжественных мероприятия. Первым стала коктейльная вечеринка для представителей местного бизнеса. Сделать ставки и насладиться невероятной атмосферой гости смогли 25 сентября.

А уже на следующий день, 26 числа, всех желающих ждала праздничная программа со всевозможными приятными сюрпризами. И это мероприятие клиенты С2 забудут очень нескоро.

Эксперты считают, что легализация казино на Кипре принесет в казну немалую прибыль. И действительно, Cyprus Casinos – новая достопримечательность, которая побила все рекорды популярности среди туристов. Вот только далеко не все гости острова готовы променять любимые казино в Интернете даже на самое шикарное заведение. Например, туристы из Украины посещают С2 только в качестве одного из пунктов экскурсионной программы. А удовольствие от игры они получают, делая ставки преимущественно в онлайн казино.

В каких казино играют туристы из Украины

Как показывает практика, игроки из Украины не прочь побывать в настоящих игровых залах ради расширения кругозора и новых впечатлений. Однако большинство наших гемблеров остаются верными сайтам казино, которые фигурируют в списках топ украинских игорных заведений . Подобные онлайн ресурсы уже давно зарекомендовали себя, как безопасные и проверенные игровые площадки. Ведь только в хорошем авторитетном интернет-казино можно найти:

- Большой ассортимент развлечений. Топовые платформы могут похвастаться огромным выбором красочных слотов, разнообразных вариантов рулетки и симуляторами популярных карточных игр.

- Гарантию безопасности. Известные игорные дома могут обеспечить клиентам всестороннюю защиту.

- Щедрые предложения. Разнообразные бонусы и программы лояльности делают игру в онлайн казино не только увлекательной, но и выгодной.

- Круглосуточную службу поддержки. Кая бы проблема не возникла у пользователя, профессиональные консультанты решат ее в кратчайшие сроки.

Даже самое известное стационарное казино из Кипра не может потягаться с популярными игорными заведениями в интернете. Но далеко не все они одинаково пользуются любовью поклонников азартных развлечений. Чаще всего украинские игроки отдают предпочтение лучшим клубам. К таковым обычно относят такие бренды, как:

- Нетгейм. Уже на первых порах новые клиенты этого заведения получают приятный подарок – 50 фриспинов. И ведь это – только начало. Приятные бонусы за активную игру, посещение сайта в определенное время и другие поощрения ждут всех преданных клиентов.

- Вулкан. Если пополнить свой депозит в этом клубе на сумму в 3 000 грн и более, можно получить щедрый подарок – 1 500 гривен на счет. Кроме того, казино, как и другие платформы из списка, гарантирует честную игру, основанную на использовании генератора случайных чисел.

- ReelEmperor. Это игровое заведение особенно нравится новичкам за бонус, который удваивает депозит. И это – далеко не единственный приятный сюрприз для клиентов Рилэмперор.

- Вулкан Оригинал. Игорный дом полностью оправдывает свое название. Его гостей ждет умопомрачительный фейерверк лучших развлечений и щедрых выигрышей. А еще – приветственное поощрение в виде 1000 грн.

- Слотокинг. Один из самых первых украинских клубов радует гостей таким волшебным подарком, как 50 бесплатных вращений. А ведь все лудоманы знают, что во время фриспинов удача улыбается особенно часто.

Разве может наземное казино, будь оно хоть на Кипре, хоть в Лас-Вегасе, предложить что-то хотя бы вполовину выгодное и интересное? Вряд ли. Именно поэтому туристы из Украины и не изменяют любимым игровым площадкам, делая ставки только на проверенных сайтах. Ведь это не только безопасно, но и выгодно, удобно и увлекательно.