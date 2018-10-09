09:18 09.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе вновь неспокойно, есть раненые

На протяжении прошлых суток, восьмого октября, 36 раз открывали огонь по позициям наших военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В ходе боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

На Донбассе вновь неспокойно, есть раненые

Боевики 12 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Катериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

По данным разведки, в течение суток 5 оккупантов уничтожено и 6 ранены.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон приехал с рабочим визитом на оккупированную часть Донбасса. В ходе визита, лидер оборонного ведомства первым делом посетил Краматорск.


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