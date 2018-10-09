Лучший учитель Украины-2018 рассказал, на что потратит призовые деньги

Отметим, что в марте 2019 года он сможет поехать на Global Education & Skills Forum 2019 в Дубай, где познакомится с лучшими учителями мира.

Александр Жук учит информатике детей с особыми потребностями в школе-интернате "Источник". Он может спеть для них песню Дмитрия Монатика языком жестов, чтобы быть с детьми на одной волне.

Его ученики занимают призовые места на конкурсах по компьютерной графике и веб-дизайну, побеждают во Всеукраинском экологическом квесте и участвуют в робобатлах.

Александр танцует сальсу и занимается йогой, а выигрыш в 250 тысяч гривен собирается потратить на школу робототехники, где смогут заниматься дети с особыми потребностями.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине планируют ввести интернатуру для учителей. Так, после окончания вуза будущие педагоги независимо от формы учебы должны будут отработать год в школе.