Какое будущее ожидает Украину в высокотехнологичном мире

Основной темой пятого юбилейного КМЭФ станет будущее стран в высокотехнологичном мире. Поэтому особое внимание на мероприятии будет уделено новейшим технологиям. Эксперты из разных сфер деятельности предоставят свои прогнозы относительно того, как искусственный интеллект, роботизация, блокчейн и другие технологии повлияют на бизнес и общество. Теме хай-тек-проектов будет также посвящена выставочная зона площадью более 1000 кв. м.

Кроме того, участников КМЭФ ждут дискуссии о развитии промышленности, финансовой системы и образования, о вызовах Четвертой промышленной революции, фэйр-плей на глобальных рынках, развитии экспорта от сырья до продуктов с добавленной стоимостью, стратегии инклюзивного роста, будущем агробизнеса и др.

Среди спикеров форума — представители крупных финансовых организаций (вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазиль Худак, управляющий директор группы Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти и другие), ученые (Лорен Грэхем из Массачусетского технологического института, Рик Расмуссен из Калифорнийского университета, главный исполнительный директор и председатель совета Консорциума мировых университетов Гарри Джейкобс и т. д.), посол и глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, топ-менеджеры международных и украинских компаний, руководители венчурных фондов, известные реформаторы, представители украинской власти.

"Стратегия форума — собрать вместе в рамках одной коммуникационной платформы лидеров бизнеса, власти, общества и международного экспертного сообщества, чтобы определить наиболее эффективный путь развития Украины и вызовы на этом пути. И такой подход успешно работает — КМЭФ доказывает это уже пятый год подряд", — комментирует Юрий Пивоваров, председатель оргкомитета Киевского международного экономического форума.

История КМЭФ

На первом КМЭФ, который состоялся в 2014 году, были обозначены контуры структурных реформ, необходимые нашей стране для экономического прорыва. В ходе КМЭФ-2015 эксперты определили наиболее действенные инструменты для этого прорыва. Главным выводом стал совет Украине не отдавать экономику в жертву свободного рынка, а целенаправленно управлять ею с помощью треугольника "власть — бизнес — общество". Форум 2016 года был посвящен стратегическим вопросам: как привлечь в нашу страну инвестиции и как Украине стать частью глобального процесса Четвертой промышленной революции.

Для участия в четвертом Форуме, собравшем в октябре 2017 года 113 спикеров из 30 стран мира, более 1200 гостей и 210 представителей СМИ, в Киев приехали многочисленные делегации потенциальных инвесторов, которые ознакомились с бизнес-возможностями Украины. Таким образом, Киевский международный экономический форум работает над улучшением репутации страны в мире, а многие предприниматели находят во время его работы партнеров, клиентов и новые контакты для развития бизнеса.

За новостями КМЭФ можно следить на сайте форума и на его официальной странице в Facebook.

Киевский международный экономический форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) — постоянно действующая площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ориентирована на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование лучшего мирового опыта, создание «дорожной карты» развития и содействия конвертации идей в реальные действия. www.forumkyiv.or