Google+ станет недоступной для пользователей

Соответсвующее сообщение опубликовал вице-президент компании в своем блоге.

Речь идет о том, что обычные пользователи больше не смогут использовать социальную сеть Google+. Закрытие начнется в скором времени и будет продолжаться на протяжении 10 месяцев вплоть до августа 2019 года.

Главной причиной закрытия разработчики назвали маленькую посещаемость. Отмечают, что несмотря на усилия инженеров, 90% пользователей заходят в Google+ максимум на 5 секунд.

Но программе останется доступной для корпоративных клиентов, в частности тех, кто приобретает пакет Googel G Suit.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно в Google произошла массовая утечка личных данных, что тоже могло послужить причиной закрытия. Были потеряны имена, электронные почты, профессия, пол и возраст. О потере сообщений или телефонных номеров речь не шла.