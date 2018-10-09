17:10 09.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Развал ПТУ принес большой урон легкой промышленности, — А. Сереброва

Задача дизайнера в легкой промышленности – это создание чего то принципиально нового. И это новое всегда рождается на стыке коммерции и принятия новой идеи. Об этом заявила дизайнер одежды Алена Сереброва в интервью ТК «Первый деловой» для программы «Деловое утро».

Эксклюзив: Развал ПТУ принес большой урон легкой промышленности, — А. Сереброва

По её словам, если говорить о повседневной одежде, то ее стоимость у нас в стране конкурентная. А вот эксклюзивная одежда от украинских дизайнеров сегодня может стоить даже дороже мировых известных брендов. 

"Сразу после развала Советского союза, Украине досталась достаточно мощная база легкой промышленности. Но в то время массовое производство не требовало дизайнеров, а требовало огромное количество рабочих рук. В современной Украине ситуация поменялась. Теперь у нас нет крупных предприятий, зато есть большое количество дизайнеров одежды. Но вот как раз с их квалификацией большая проблема. Развал специального среднего образования, профессионально — технических училищ, принес большой урон всей нашей легкой промышленности", — отметила А.Сереброва.


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