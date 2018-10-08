Жители Черкасс вышли на улицы с протестом - ФОТО

Участники акции утверждают, что выйти на улицы города их заставила несправедливость. Они просят отстранения от власти областного прокурора Сергея Овчаренко.

Кроме того, у митингующих в руках плакаты: "Прокурор жирует, город гниет!", "Прокуроры, не бойтесь политиков с деньгами", а также скандируют: "Ганьба!", "Овчаренко - геть!" и тому подобное.

По словам участников акции, прокурор уже долгое время вместо своей работы играет в политические игры. Митингующие разъяснили, что чиновник занимается криминалитетом.

В данное время на акции присутствуют более 300 граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что сын бывшего президента Виктора Януковича Александр пытался организовать акцию под Администрацией президента в Киеве.