Жители Черкасс вышли на улицы с протестом - ФОТО

Под стенами областной прокуратуры в Черкассах с самого утра протестуют местные жители. Как сообщает местное издание "Про все", полиция перекрыла движение по бульвару Шевченко.
Участники акции утверждают, что выйти на улицы города их заставила несправедливость. Они просят отстранения от власти областного прокурора Сергея Овчаренко.
Кроме того, у митингующих в руках плакаты: "Прокурор жирует, город гниет!", "Прокуроры, не бойтесь политиков с деньгами", а также скандируют: "Ганьба!", "Овчаренко - геть!" и тому подобное.
По словам участников акции, прокурор уже долгое время вместо своей работы играет в политические игры. Митингующие разъяснили, что чиновник занимается криминалитетом.
В данное время на акции присутствуют более 300 граждан.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что сын бывшего президента Виктора Януковича Александр пытался организовать акцию под Администрацией президента в Киеве.