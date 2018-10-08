Во Львове зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

Об этом сообщает пресс-служба Львовской городской рады.

Согласно недавно полученным данным, из 30 обследованных перекрестков Львова на 28 выявлены превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Так, наиболее загрязненными оказались шесть перекрестков улиц:

- Лычаковская - Пасечная;

- Черновола - Химическая;

- Сияние - Широкая -Левандовская;

- Стрыйская - Наукова - Хуторовка;

- Черновола - Под Дубом;

- Городецкая - Наливайка".

Также в горраде отметили, что во Львове обнаружено загрязнение воды на 34 водных объектах. Сверхнормативные концентрации наблюдались по таким показателям: железо общее, азот аммонийный и аммиак, фосфаты, взвешенные вещества, сухой остаток, ХПК и БСК5.

Предполагается, что повышенные показатели связаны с высокой температурой воздуха в первой половине квартала, и значительным увеличением транспортных средств (пробками) - во второй.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ONUKA презентовала новый клип, который призывает обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды.