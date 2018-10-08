В Украину летит новая авиакомпания - ВИДЕО

В Украине теперь появится новая авикомпания – MyWay airlines. Это довольна молодая грузинская авиакомпания, основанная в 2017 году.

Первый рейс данной авиакомпании осуществил самолет Boeing 737-800, который прибыл в Борисполь 5 октября. В Борисполе самолет радостно встречали с тортом и радугой водяных брызг.

Граждан ожидают рейсы в Тбилиси дважды в неделю – по понедельниках и пятницах. С 24 октября в ним добавится еще рейс по средам. Цена билетов туда-обратно составит 150 евро. В сумме учтен сбор. Багаж может составить до 25 кг, а ручная кладь – до 10 кг.

Отметим, что MyWay Airlines в Украине появились впервые в июле, когда запустили рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", летом в Украине появилась еще одна новая авиакомпания - Дрим Винд.