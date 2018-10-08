В Украине в понедельник сухо и тепло

Осадков синоптики не ожидается, ветер преимущественно южный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 17-22 теплых градуса.

В Киеве сегодня ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-21 градусов.

На западе Украины сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составить 6-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-22 градуса.

На севере страны осадков также не будет. Ночная температура воздуха ночью составить 6-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-22 градуса.

В центре Украины без осадков. Температура воздуха ночью составить 3-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 16-22 градуса.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью составить 3-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 16-22 градуса.

На юге страны синоптики также осадков не обещают. Ночная температура составить 5-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 16-22 градуса.

В Крыму сегодня также сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью составить 6-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 16-22 градуса.

Народный прогноз: В этот день отмечается Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Наши предки приметили, если на Сергия первый снег выпадет, то зима установится на Михайла (21 ноября). А если хорошая погода в этот день, то стоять ей целых три недели.