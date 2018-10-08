11:59 08.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине стартовали масштабные учения с участием стран НАТО

С сегодняшнего дня в Украине начинаются многонациональные авиационные учения "Clear sky 2018". Соответствующая информация размещена на официальной странице посольства США в Украине.

В Украине стартовали масштабные учения с участием стран НАТО

Как известно, в маневрах будут участвовать девять стран-членов НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украины.

Учения направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепления мира и безопасности путем совершенствования сотрудничества и взаимодействия между партнерами по Альянсу и другими союзниками в регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство обороны Украины совместно с сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью и незаконной торговлей людьми. 


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