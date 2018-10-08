В сирийском Идлибе завершается отвод тяжелой техники

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Процесс вывода тяжелой техники завершился", - гласит сообщение. Также представители оппозиционных группировок и ВС Турции отметили, что среди вывода тяжелой техники были минометы, танки и артиллерийские орудия, РСЗО "Град" и установки для запуска ракет средней дальности.

Как отмечается, в конце прошлого месяца в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

Зона будет создана к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск оппозиции и режима Асада. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять мобильные патрульные группы турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны России заявил, что Сирия воздержится от наступления на Идлиб, после того как президенты России и Турции согласились создать в этой провинции демилитаризованную зону для предотвращения потенциально катастрофической военной конфронтации.