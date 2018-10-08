В понедельник патрульные начинают использовать устройства для измерения скорости TruСam

Портативное устройство измерения скорости будут использовать исключительно на участках дорог, где установлены соответствующие дорожные знаки, а перечень таких мест будет в открытом доступе. Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, такие приборы будут использоваться исключительно на участках автодорог с дорожными знаками, которые сообщают о фото- видео фиксации нарушений, с повышенным уровнем аварийности, связанным с превышением скорости, как в городах так и на дорогах международного значения.

Также в местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включением маячков синего цвета в обязательном порядке.

Информация об участках дорог, где зарегистрировано наибольшее количество ДТП, будет освещена на официальных сайтах Национальной полиции и Патрульной полиции, а также на официальных страницах в Facebook.

При этом для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков, портативное устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины на заседании 3 октября принял решение для внедрения современных средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах.