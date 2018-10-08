21:57 08.10.2018 | Общество | Новости
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В Google+ произошла утечка данных сотни тысяч пользователей

В СМИ появилась информация об утечки данных Google+, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к сотни тысяч аккаунтов. 

В Google+ произошла утечка данных сотни тысяч пользователей

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и оказавшиеся в ее распоряжении документы.

Как отмечается, исчезновение информации произошло еще весной 2010 года. Тогда в компании посчитали, что не будут выносить проблему на всеобщее обсуждение, в первую очередь и-за негативного влияния на репутацию компании.

По словам гендиректора Google Сундара Пичай, у компании не было свидетельств того, что сторонние разработчики злоупотребляли доступом к данным. Однако Google признает, что сейчас это невозможно проверить. 

Вообщем-то, 

Под угрозой оказался широкий список персональных данных, включая полные имена, адреса электронной почты, даты рождения, сведения о поле, фотографии профиля, места проживания, род деятельности и семейное положение. В то же время в этот перечень не вошли номера телефонов и ряд других данных.

Google предполагает, что несанкционированный доступ к данным пользователей Google+ имели до 438 приложений.

Новые правила ЕС о защите данных (GDPR), вступившие в силу в мае, требуют от компаний уведомления регуляторов об утечке данных и иных проблемах в течение 72 часов. Максимальный штраф за нарушение составляет 2% общемировой выручки. Однако, поскольку Google обнаружила проблему еще в марте, этот аспект GDPR не будет применим, отмечают эксперты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", китайские "мигранты" и спецслужбы на протяжении трех лет воровал данные американских спецлужб. 


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