В детский сад по новым правилам

Украинцев могут ожидать новые правила прийома в детский сад. Соответсвующее положение опубликовал МОН на своем сайте для общественного обсуждения, которое будет длится до 24 октября текущего года.

В частности, если Положение примут, украинцев будут ожидать следующие изменения. В первую очередь будут зачислять детей, которые проживают в микрорайоне в пределах территории, которую обслуживает учебное заведение. Право на внеочередное зачисление будут иметь дети воспитателей учебного заведения, а также те, чьи братья и сестры уже учатся там.

Также внесли изменения в порядок отчисления детей из детского садика, которое теперь будет происходить по следующим причинам:

- после достижения ребенком 7-летнего возраста в обычном детском саду и 8-летнего возраста из детского сада компенсирующего вида;

- на основе медицинских показаний;

- в связи с непосещением детского сада в течении 60 дней без весомой причины;

- через неуплату питания на протяжении 2 месяцев;

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в некоторых детских садиках чуть не отравили детей.