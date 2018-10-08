В детский сад по новым правилам

Министерство образования и науки Украины разработало новое Положение про зачисления, отчисление и перевод воспитанников в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования.
Украинцев могут ожидать новые правила прийома в детский сад. Соответсвующее положение опубликовал МОН на своем сайте для общественного обсуждения, которое будет длится до 24 октября текущего года.
В частности, если Положение примут, украинцев будут ожидать следующие изменения. В первую очередь будут зачислять детей, которые проживают в микрорайоне в пределах территории, которую обслуживает учебное заведение. Право на внеочередное зачисление будут иметь дети воспитателей учебного заведения, а также те, чьи братья и сестры уже учатся там.
Также внесли изменения в порядок отчисления детей из детского садика, которое теперь будет происходить по следующим причинам:
- после достижения ребенком 7-летнего возраста в обычном детском саду и 8-летнего возраста из детского сада компенсирующего вида;
- на основе медицинских показаний;
- в связи с непосещением детского сада в течении 60 дней без весомой причины;
- через неуплату питания на протяжении 2 месяцев;
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в некоторых детских садиках чуть не отравили детей.