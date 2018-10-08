Украина отмечает День юриста

8 октября – день юриста Украины. Эту дату выбрали не зря, ведь считается, что именно 8 октября киевский князь Ярослав Мудрый выдал сборник законов “Руська правда”. Он состоял из 18 статтей, где были прописаны правила проведения суда, основные виды преступлений и наказания за них.

Поэтому сегодня все, кто работает в этой сфере, отмечают профессиональный праздник. Но украинские юристы в этом году отмечаются особой креативностью. В частности, В Чернигове празднование начали с песенного выступления курсантки Государственной академии пенитенциарной службы. А на Волыни устроили специальный праздничный концерт, где лучших работников отметили специальными наградами. А Херсоне день юриста планируют отметить совместным походом в театр.

Для украинского общества, как и для любого другой страны, профессия юриста очень важна. Ведь именно на них возлагаются надежды и задачи утверждения принципа верховенства права и усовершенствования украинского законодательства. Поэтому в этот день хотелось бы пожелать нашим юристам оставаться такими же справедливыми, неподкупными и честными людьми.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", 5 октября Украина отмечала День учителя.