08:37 08.10.2018 | Общество | Новости
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Сенцов занялся творчеством в колонии

Незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов после окончания голодовки начал писать сценарий нового фильма. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сенцов занялся творчеством в колонии

По словам заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, Олег начал работу над написанием нового фильма. Предполагается, что это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных.

Отметим, что вскоре в Киеве будет поставлен спектакль по пьесе Олега Сенцова "Номера". Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи, получить утопическую свободу, но продолжает бежать по кругу.

Известно, что заключенный Кремля прекратил голодовку, а само решение было принято после того, как российские врачи и тюремщики выдвинули ультиматум Сенцову, предложив либо добровольно прекратить голодовку, либо согласиться на принудительное кормление.

Режиссер голодал 145 дней, начиная со средины мая. Основным требованием было отпустить на свободу украинцев, которые стали политзаключенными Кремля.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека будет рассматривать ис осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова. Отмечается, что в поданной жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения несколько статей.


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