15:12 08.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Украины откроют дополнительные авиарейсы в Турцию

В следующем году из Украины запустят новые рейсы прямого сообщения с Турцией. В частности самолеты будут курсировать до четырех турецких городов: Измира, Бурсы, Даламан, Бодрум.

Из Украины откроют дополнительные авиарейсы в Турцию

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По словам дипломата, начиная с 2016 года Турцию посетили более миллиона украинских туристов. А уже в 2018 ожидается, что это количество будет больше на 20-30%.

Отметим, что еженедельно осуществляется между нашими странами более 180 рейсов. Планируется, что со следующего года запускать прямые рейсы в Измир, Бурсы, Даламан, Бодрум.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украину с пятого октября заходит грузинская авиакомпания Myway Airlines, которая будет летать из Тбилиси в Киев. Отмечается, что на первом этапе полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Boeing 737-800.


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