Global Teacher Prize: В Украине выбрали лучшего педагога страны

Global Teacher Prize – мировая ежегодная премия для учителей, которые сделали значительный вклад в свою профессию. В Украине премия вручается с 2017 года.

По мнению украинских организаторов, подобная премия должна повысить престиж профессии учителя в Украине, а также популяризировать ее. В этом году принимали участие более двух тысяч педагогов. Главный победитель получает денежный приз в сумме 250 тыс. гривен и возможность взять участие в международном образовательном форуме. В этом году победителем стал Александр Жук – учитель информатики в Запорожской школе-интернате.

Александр признается, что даже не и мечтал стать педагогом. Более того,он даже учился на экономическом факультете и видел себя в этой сфере. Но одно событие перевернуло его жизнь. На 3 курсе он вместе с подругой он зашел в школу-интернет, где учились дети, у которых были проблемы со слухом. Тогда к Александру подошел парень, который обратился к нему на языке жестов. Именно это как раз и вдохновило его стать преподавателем.

Сейчас Александр активно занимается наукой, вместе с учениками берет участие в конкурсах и фестивалях и побеждает в конкурсах по устному математическому исчислению “Пранглимине” .

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", плаинуруют ввести интернатуру для учителей.