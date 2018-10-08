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Эксклюзив: Физиогномике следует обучать управленцев разного звена, — С.Арефния

Физиогномика – это психодиагностический инструмент и, когда такой инструмент находится в руках профессионального психолога, это отличный вариант. Однако, физиогномика не может быть выделена, как отдельная наука. 

Эксклюзив: Физиогномике следует обучать управленцев разного звена, — С.Арефния

Сегодня она считается лженаукой, несмотря на то, что очень много научных доказательств ее реального действия и проявления. И, возможно, именно поэтому, физиогномику можно использовать при подборе персонала и стоит обучать этой непризнанной, на сегодня, науке, бизнесменов и управленцев разного звена, говорит психолог Светлана Арефния, в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро".

"К физиогномике необходимо подходить комплексно. Чтобы понимать, насколько правильно вы диагностируете, надо быть профессиональным психологом. Для того, чтобы определить физиогномический портрет человека, при подборе на работу, психологи советуют выделить пять составляющих лица. Ведь физиогномика – это чтение по лицу. Это размеры лица, рта, носа, глаз и ушей. Например, для логика характерна вытянутость лица, а для интуита его округлость. Аналитиков отличает большой нос, а маленький и курносый говорит о наивности человека. Крупные губы говорят о большой контактности и эмоциональности человека, а большие глаза характерны для любителей больших фантазий во всем", — отметила С.Арефния.


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