Экс-министр Македонии села на шесть лет в тюрьму за покупку дорогого авто

Апелляционный суд Скопье приговорил к шести годам бывшую руководительницу Министерства внутренних дел Македонии Гордану Янкуловску за злоупотребление служебным положением при покупке правительственного Mercedes.
Об этом сообщает РТС.
По предварительным данным, бывший македонский министр должна понести наказание за злоупотребление служебным положением при закупке роскошного бронированного автомобиля Mercedes S600 Guard для нужд премьер-министра.
Суд признал, что Mercedes был закуплен Министерством внутренних дел для нужд экс-премьера по условиям тендера, выгодными лишь одному поставщику. Суд также признал, что автомобиль был приобретен незаконно.
Янкуловска может обжаловать приговор в апелляционном суде Скопье.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Верховный суд" в оккупированном Крыму пересмотрел предыдущий приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху и сократил срок его тюремного заключения.