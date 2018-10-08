Боевики продолжают обстреливать позиции ООС

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Свободный, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 122 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Водяного. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Водяное и Лебединский противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Новотошковское, Луганского, Гнутово вел огонь из минометов калибра 82 мм.

По защитниках Крымского, Новозвановка, Водяного и Лебединского кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Свободного были обстреляны также с зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.

К счастью, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что только на оборону своей территории страна тратит 6% ВВП. Тажке он поведал об экономической и гуманитарной катастрофах с фатальными последствиями на востоке Украины.