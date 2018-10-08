08:19 08.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают обстреливать позиции ООС

За прошедшие сутки, седьмого октября, оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное минского договоренностям, было применено 11 раз. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики продолжают обстреливать позиции ООС

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Свободный, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 122 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Водяного. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Водяное и Лебединский противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Новотошковское, Луганского, Гнутово вел огонь из минометов калибра 82 мм.

По защитниках Крымского, Новозвановка, Водяного и Лебединского кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Свободного были обстреляны также с зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.

К счастью, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что только на оборону своей территории страна тратит 6% ВВП. Тажке он поведал об экономической и гуманитарной катастрофах с фатальными последствиями на востоке Украины.


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