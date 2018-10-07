14:18 07.10.2018 | Общество | Новости
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Во вьетнамских джунглях нашли тело легендарного советского летчика-испытателя

Поисковая группа обнаружила в джунглях Вьетнама останки советского военного летчика Юрия Пояркова, числившегося пропавшим без вести на протяжении 47 лет. Об этом передает  Reuters.

Во вьетнамских джунглях нашли тело легендарного советского летчика-испытателя

Поисковая группа, которая нашла тело летчика, считает что в горном районе Тамдао были найдены останки двух пилотов, в том числе, предположительно, капитана Пояркова.

Действительно ли это тело пропавшего советского летчика будут устанавливать специалисты.

Капитан ВВС СССР Юрий Поярков проходил службу в качестве летчика-инструктора истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии. 30 апреля 1971 года его самолёт МиГ-21У потерпел крушение при выполнении учебного полёта с вьетнамским летчиком Конг Фыонг Тхао. Тела членов экипажа тогда так и не удалось найти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ивано-Франковской области в лесу заблудилась маленькая девочка.


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