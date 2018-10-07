17:45 07.10.2018 | Общество | Новости
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В Лондоне пожизненное заключение получил "рельсовый террорист"

Лондонский верховный суд вынес приговор мужчине, столкнувшего на железнодорожные пути метро двух человек. Об этом передает пресс-служба британской транспортной полиции.

В Лондоне пожизненное заключение получил

Суд вынес вердикт по делу апреля 2018 года, когда преступник столкнул пассажира на рельсы метро, но ему удалось удержаться на платформе. Второй жертвой Кроссли стал 91-летний пенсионер, он получил удар током, но выжил. Присяжные также признали его виновным еще в 3 инцидентах подобного характера и засудили его на пожизненный тюремный срок. 

Примечательно, что в суде подозреваемый не признал себя виновным в обоих преступлениях и не раскаялся перед родственниками пострадавших от его рук. Лондонская полиция впервые в истории города столкнулась с подобного рода террористическими актами, но как с ними бороться в дальнейшем пока непонятно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Лондоне мужчина напал с ножом на пассажиров метро


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