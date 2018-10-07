В Лондоне пожизненное заключение получил "рельсовый террорист"

Суд вынес вердикт по делу апреля 2018 года, когда преступник столкнул пассажира на рельсы метро, но ему удалось удержаться на платформе. Второй жертвой Кроссли стал 91-летний пенсионер, он получил удар током, но выжил. Присяжные также признали его виновным еще в 3 инцидентах подобного характера и засудили его на пожизненный тюремный срок.

Примечательно, что в суде подозреваемый не признал себя виновным в обоих преступлениях и не раскаялся перед родственниками пострадавших от его рук. Лондонская полиция впервые в истории города столкнулась с подобного рода террористическими актами, но как с ними бороться в дальнейшем пока непонятно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Лондоне мужчина напал с ножом на пассажиров метро.