В Индии оштрафовали медиков с плохим почерком

По мнению суда, их отчеты для судебной экспертизы непонятны и только затрудняют работу, а также могут стать причиной неправильного толкования рецепта сотрудниками аптек.

В суд поступили три уголовных дела, результаты медицинского обследования жертв поступили из районных больниц в Ситапуре, Уннао и Гонда. Все три отчёта было «невозможно прочитать» из-за очень плохого почерка выписывавших их медиков.

Врачи утверждали, что написали неразборчивые отчёты, так как были загружены работой сверх меры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Индии в ближайшее время может наступить экономический кризис.