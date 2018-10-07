02:00 07.10.2018 | Общество | Новости
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В Индии оштрафовали медиков с плохим почерком

В индийском Аллахабаде суд оштрафовал 3 врачей за плохой почерк на 68 долларов каждый. Об этом передает Reuters.

В Индии оштрафовали медиков с плохим почерком

По мнению суда, их отчеты для судебной экспертизы непонятны и только затрудняют работу, а также могут стать причиной неправильного толкования рецепта сотрудниками аптек.

В суд поступили три уголовных дела, результаты медицинского обследования жертв поступили из районных больниц в Ситапуре, Уннао и Гонда. Все три отчёта было «невозможно прочитать» из-за очень плохого почерка выписывавших их медиков.

Врачи утверждали, что написали неразборчивые отчёты, так как были загружены работой сверх меры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Индии в ближайшее время может наступить экономический кризис.


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