16:48 07.10.2018 | Общество | Новости
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Сегодня мир прощается с главным героем сериала "Ходячие мертвецы" Скоттом Уилсоном

Сегодня утром, 7 октября, в возрасте 76 лет в Лос-Анджелесе скончался популярный актер Скотт Уилсон. Об этом передает TMZ.

Сегодня мир прощается с главным героем сериала

Менеджер актер Доминика Манчини назвала вероятную версию смерти своего клиента - остановка сердца. Умер Скотт в своем имении в окружении близких, спокойно и без мучений. 

Съемочная карьера Уилсона богата на киноленты разных жанров и продолжительности. За свою жизнь он сыграл за свою творческую карьеру роли в 80 фильмах и сериалах. 

Скотт также является обладателем Золотого глобуса за роль второго плана в киноленте Девятая конфигурация. Актер успел сыграть второстепенные роли в лентах Перл Харбор и Великий Гэтсби.

Но наибольшую известность ему принесло участие в сериале "Ходячие мертвецы".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. 


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