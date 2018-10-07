Сегодня мир прощается с главным героем сериала "Ходячие мертвецы" Скоттом Уилсоном

Менеджер актер Доминика Манчини назвала вероятную версию смерти своего клиента - остановка сердца. Умер Скотт в своем имении в окружении близких, спокойно и без мучений.

Съемочная карьера Уилсона богата на киноленты разных жанров и продолжительности. За свою жизнь он сыграл за свою творческую карьеру роли в 80 фильмах и сериалах.

Скотт также является обладателем Золотого глобуса за роль второго плана в киноленте Девятая конфигурация. Актер успел сыграть второстепенные роли в лентах Перл Харбор и Великий Гэтсби.

Но наибольшую известность ему принесло участие в сериале "Ходячие мертвецы".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье.