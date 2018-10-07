ООН готово выделить деньги на помощь пострадавшим от землетрясения в Индонезии

Сейчас организация уже выделили на помощь Индонезии 15 млн из Фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Эти средства будут направлены на восстановление водоснабжения, обустройство временных лагерей, закупку продовольствия и другие цели.

Кроме того, в Индонезию отправятся 300 добровольцев из числа студентов, вооружив их специальной компьютерной программой, которая позволяет отслеживать перемещение людей и оценивать объем необходимой помощи.

Напомним, что в результате сильнейшего землетрясения, цунами и извержение вулкана Сопутан, жители Индонезии еле справляются с последствиями ужасной катастрофы. В данное время тысячи людей не могут вернуться к своим поврежденных или разрушенных жилых домов. Число погибших выросло до 1407 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Дании планирует выделить на программу развития Организации объединенных наций в Украине 9,2 миллиона долларов.