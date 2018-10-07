ООН готово выделить деньги на помощь пострадавшим от землетрясения в Индонезии

В ООН запросили 50,5 млн долларов на чрезвычайную помощь Индонезии. Об этом говорится на официальном сайте организации.
Сейчас организация уже выделили на помощь Индонезии 15 млн из Фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Эти средства будут направлены на восстановление водоснабжения, обустройство временных лагерей, закупку продовольствия и другие цели.
Кроме того, в Индонезию отправятся 300 добровольцев из числа студентов, вооружив их специальной компьютерной программой, которая позволяет отслеживать перемещение людей и оценивать объем необходимой помощи.
Напомним, что в результате сильнейшего землетрясения, цунами и извержение вулкана Сопутан, жители Индонезии еле справляются с последствиями ужасной катастрофы. В данное время тысячи людей не могут вернуться к своим поврежденных или разрушенных жилых домов. Число погибших выросло до 1407 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести.
Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Дании планирует выделить на программу развития Организации объединенных наций в Украине 9,2 миллиона долларов.