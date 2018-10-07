20:59 07.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в воскресенье боевики восемь раз стреляли по нашим войскам

На Донбассе в воскресенье, 7 октября, днем боевики восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных.

На Донбассе в воскресенье боевики восемь раз стреляли по нашим войскам

При этом три обстрела враг совершил с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, начиная с семь часов утра и до шести часов вечера противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Екатериновка и Широкино, применил ствольную артиллерию калибра 122-мм, минометы 120-го калибра и вооружения БМП против защитников Водяного, из вооружения боевой машины пехоты открывали огонь по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского, а по защитникам Гнутово нанес огневой удар из минометов калибра 82-мм и вел снайперский огонь.

Напомним, за прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 19 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Традиционно вражеские элементы активизировались в темное время суток.


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