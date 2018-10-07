15:25 07.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Американские истребители F-15C уже прибыли в Украину для участия в учебных маневрах "Чистое небо - 2018"

Сегодня, 7 октября, в Украину прибывают первые гости - истребитель ВВС США F-15C Национальной гвардии штата Калифорния уже в Украине. Об этом передает mil.in.ua.

Американские истребители F-15C уже прибыли в Украину для участия в учебных маневрах

В рамках проведения учений личный состав Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии со своими иностранными коллегами получат практический опыт совместно осуществлять планирование и управление воздушными миссиями и беспрепятственно выполнять задачи с силами НАТО в объединенном среде.

Летчики будут отрабатывать действия по авиационному прикрытию, десантированию личного состава и грузов, сопровождению операций по поиску и спасению военных и тому подобное.

Многонациональные учения "Чистое небо - 2018" состоится в Украине в течение 8-19 октября на Хмельнитчине и Винницкой. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", США готовы передать Украине катера береговой охраны типа "Island" для использования их в Черном море.


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