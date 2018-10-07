Американские истребители F-15C уже прибыли в Украину для участия в учебных маневрах "Чистое небо - 2018"

В рамках проведения учений личный состав Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии со своими иностранными коллегами получат практический опыт совместно осуществлять планирование и управление воздушными миссиями и беспрепятственно выполнять задачи с силами НАТО в объединенном среде.

Летчики будут отрабатывать действия по авиационному прикрытию, десантированию личного состава и грузов, сопровождению операций по поиску и спасению военных и тому подобное.

Многонациональные учения "Чистое небо - 2018" состоится в Украине в течение 8-19 октября на Хмельнитчине и Винницкой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США готовы передать Украине катера береговой охраны типа "Island" для использования их в Черном море.