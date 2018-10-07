01:00 07.10.2018 | Общество | Новости
100205150:roman

В сети появились первые фотографии суперкара от Tesla нового поколения

Рабочий прототип Roadster от Tesla следующего поколения может появится на автомобильных рынках уже в начале 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте Tesla Projects.

В сети появились первые фотографии суперкара от Tesla нового поколения

Сообщается, что новая модель автомобиля Roadster от Tesla следующего некогда уже спускалась с конвейера, но прошло уже достаточно много времени, чтобы медлить с запуском его в массовое производство.

Сейчас в гаражах Tesla только один рабочий прототип нового Roadster, который был впервые представлен в прошлом году на западе Tesla Semi.

Однако, прототип остался в дизайнерской студии компании, а автопроизводитель сосредоточился на других вещах, прежде чем пытаться вывести на рынок новый электромобиль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Tesla Илон Маск сообщил о намерении выкупить все акции компании, а потом передумал. Такое поведение вызвало некие подозрения у Министерства юстиции США.  


Поделиться
Читайте также:
 
В сети появились первый фотографии суперкара от Tesla нового поколения Агентов ГРУ не следует недооценивать, предупреждают британские чиновники Картина Бэнкси разлетелась на части после продажи на аукционе в Лондоне Прокуратура Хмельницкого возбудила уголовное производство в отношении дела об отравлении в Нетишине
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив