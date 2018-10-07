В сети появились первые фотографии суперкара от Tesla нового поколения

Сообщается, что новая модель автомобиля Roadster от Tesla следующего некогда уже спускалась с конвейера, но прошло уже достаточно много времени, чтобы медлить с запуском его в массовое производство.

Сейчас в гаражах Tesla только один рабочий прототип нового Roadster, который был впервые представлен в прошлом году на западе Tesla Semi.

Однако, прототип остался в дизайнерской студии компании, а автопроизводитель сосредоточился на других вещах, прежде чем пытаться вывести на рынок новый электромобиль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Tesla Илон Маск сообщил о намерении выкупить все акции компании, а потом передумал. Такое поведение вызвало некие подозрения у Министерства юстиции США.